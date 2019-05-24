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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 24 Mayıs 2019 02:43
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Adalet Bakanlığından:

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda, başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. Genel Müdürlükçe hizmet ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak, tercihler nedeniyle boş kalan kadrolara, ilgili personelin tercihlerine bağlı kalınmaksızın re'sen atama yapılabilir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Anadolu Ajansı
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