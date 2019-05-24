'Mor Beyin' mağduru hakime adliyede veda

İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı'nda kalp krizi geçirince götürüldüğü hastenede önceki gün hayata veda eden hakim Lale Yıldız için adliyede cenaze töreni düzenlendi. FETÖ'nün ByLock'u sulandırmak için kullandığı "Mor Beyin" yazılımının mağdurlarından olan Lale Yıldız için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, "Herkesin gerçekten sevdiği, saydığı, attığı imzaya güvenilen bir arkadaşımızdı, kardeşimizdi" dedi.

TÖRENE KATILIM YÜKSEKTİ

Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Lale Yıldız (52) geçtiğimiz cuma günü kalp krizi geçirince Başkent Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Hakim Yıldız, tüm müdahalelere rağmen önceki gün hayatını kaybetti. Yıldız için görev yaptığı Bakırköy Adliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene kardeşi Hale Yıldız'ın yanı sıra, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çiğdem, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve adliyede görevli diğer hakim, savcı ile memurlar katıldı.

ÇORUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Saygı duruşunun ardından konuşan Başsavcı Sırrı Topluyıldız, "İyi bir hakimdi. Hak ve adaleti dağıtma endişesi taşıyan, bu şekilde çalışan bir kardeşimizdi. Çok zor bir hayatı oldu. Herkesin gerçekten sevdiği saydığı, attığı imzaya güvenilen bir arkadaşımızdı, kardeşimizdi" dedi. Eski çalışma arkadaşı hakim Oğuz Keskin ise "Hakime hanımla Sapanca ve Sakarya görevleri sırasında 8 yıl birlikte çalışmak şeref ve onuruna erişenlerdenim. Ben 8 senede onun çok dürüst, çok temiz ve adaletten hiç ayrılmayan bir çizgide görev yaptığını gören en yakın şahitlerdenim" diye konuştu. Lale Yıldız'ın cenazesi, Çorum'da defnedildi.

GÖREVİNE İADE EDİLMİŞTİ

Hakim Lale Yıldız, FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'u sulandırmak için eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" adlı yazılımın mağduruydu. Hakkında ByLock soruşturması başlatılan ve görevden uzaklaştırılan Yıldız'ın mağdur olduğu anlaşılmış ve hakkındaki takipsizlik kararı sonrası HSK Genel Kurulu'nca görevine iade edilmişti.