FETÖ'nün İskenderun İmamı'na 7 yıl hapis kararı
|24 Mayıs 2019 12:05
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "İskenderun bölge imamı" olduğu öne sürülen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Gül ve avukatı katıldı.
Savunması alınan sanık Gül, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir sorumluluğum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiği, örgüt içinde en son İskenderun bölge imamlığı görevini yürüttüğü ve ''Enes'' kod adını kullandığı dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti de sanık Mustafa Gül'ü ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.
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