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Oğlunu ABD'deki FETÖ'cülere tutanakla teslim etmiş

Uşak'ta, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik davada 27 sanığa verilen 2 yıl 1 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına ilişkin 651 sayfalık gerekçeli karar açıklandı- Gerekçeli kararda örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" iş adamı Hazim Sesli'nin, oğlunu ABD'deki örgüt yöneticilerine teslim tesellüm tutanağıyla teslim ettiğine yer verildi- Tutanakta, sanık Sesli'nin oğlu A'nın ABD'de bulunduğu sürede uyması gereken kuralların sıralandığı belirtildi
 24 Mayıs 2019 12:36
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Oğlunu ABD'deki FETÖ'cülere tutanakla teslim etmiş

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik 27 sanığa verilen 2 yıl 1 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına ilişkin gerekçeli kararda, örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" iş adamı Hazim Sesli'nin, oğlunu ABD'deki örgüt yöneticilerine teslim tesellüm tutanağıyla teslim ettiği bilgisi yer aldı.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik davada aralarında örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" iş adamı Hazim Sesli ile eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 27 sanığa "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 2 yıl 1 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmesi ve 9 sanığın beraatine ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaasının tam metninin yer aldığı 651 sayfalık kararda, sanıklar yönünden tek tek değerlendirmelerde bulunuldu.

Terör örgütü üyeliği suçundan hapisle cezalandırılan eski sözde Uşak il imamları Mustafa Balcı ve Mustafa Ali Gürbudak ile iş adamı Hazim Sesli hakkında "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs", "terör örgütü kurmak ve yönetmek", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "terörizmin finansmanı", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlamalarından beraatlerine ilişkin detaylara da gerekçeli kararda yer verildi.

Kararda, 3 sanığın, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında cezaevinde olmaları ve darbe girişimine aktif iştirakleri yönünden kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, diğer suçlarla ilgili de delil yetersizliğinden beraat etmelerininin uygun görüldüğü belirtildi.

- Çok sayıda dijital veri incelendi

Hazim Sesli'nin ikametgahı ve iş yerlerindeki aramalarda ele geçirilen ve sanık tarafından kullanılan dijital materyallerin tetkik edildiği anlatılan kararda, inceleme sonucunda bu kişinin örgütle ilişkini ortaya koyan çok sayıda veriye ulaşıldığına dikkati çekildi.

Dijital veriler arasında Hazim Sesli'nin ABD'de örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ikametgahında çekilmiş fotoğrafları ile çok sayıda ses kaydı ve videonun bulunduğuna işaret edilen kararda, bunların dışında örgüt elebaşının sanığa ithafen yazılmış el yazılı referans notunun bulunduğu kaydedildi.

Gerekçeli kararda, ele geçirilen dijital verilerde, 2015 yılının ağustos ayında Hazim Sesli'nin üniversite eğitimi için ABD'ye gönderdiği oğlu A'yı (25) örgüt yöneticilerine teslim ederken imzalanan teslim tesellüm tutanağının da yer aldığı belirtildi. Söz konusu tutanakta, sanık Sesli'nin oğlu A'nın ABD'de bulunduğu sürede uyması gereken kuralların tek tek sıralandığı, kurallara uymadığı takdirde Türkiye'ye gönderileceğine dair metnin bulunduğu bildirildi.

- Üst mahkemeye itiraz

Öte yandan, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından üst mahkemeye tüm sanıklar yönünden itirazda bulundu.

İtirazda, sanıklar Mustafa Balcı, Mustafa Ali Gürbudak ve Hazim Sesli'nin "terör örgütü kurmak ve yönetmek", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "terörizmin finansmanı", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Bu sanıklar için "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan itirazda bulunulmadı, diğer 33 sanığın ise çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.

- Dava

Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı, aralarında örgütün "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 32'si tutuklu 111 sanık hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek", "anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak", "teröre finans sağlamak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, davayı sanıklar bakımından 10'a ayırmış, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 4 firari sanığın Ankara'da görülen FETÖ ana davasında yargılanmaları yönünde yetkisizlik kararı vermişti.

Davanın 36 sanıklı bölümüyle ilgili "terör örgütü üyeliği"nden verilen kararda, Hazim Sesli ve Mustafa Balcı 15'er yıl, Mustafa Ali Gürbudak 12 yıl 6 ay, Ali Yıldırım 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 23 sanığa aynı suçtan 2 yıl 1 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları, 9 sanığın ise beraatine karar verilmişti.
Anadolu Ajansı
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