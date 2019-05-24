1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'den ihraç doktor yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç doktor Niğde'de yakalandı
 24 Mayıs 2019 13:52
Yazdır
FETÖ'den ihraç doktor yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının kararına istinaden aranan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. S. aranan şüpheliler uygulamasında Niğde

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından gerekli infaz işlemleri yapıldıktan sonra Niğde Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne gönderildi

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DBP İl Başkanına terör suçundan tutuklama
24 Mayıs 2019 14:03		 Elazığ ve Tunceli'de terör operasyonu
24 Mayıs 2019 12:44
FETÖ'nün İskenderun İmamı'na 7 yıl hapis kararı
24 Mayıs 2019 12:05		 Denizli'de FETÖ operasyonunda 14'ü kadın 20 gözaltı
24 Mayıs 2019 11:30
FETÖ'nün bölge 'arama-tarama mesulü' adliyede
24 Mayıs 2019 11:04		 İçişleri: Mavi listedeki terörist yakalandı
24 Mayıs 2019 10:21
FETÖ'nün kiralık senatörü
24 Mayıs 2019 07:05		 Dargeçit eski Belediye Başkanı'na 13,5 yıl hapis
23 Mayıs 2019 22:21
'Tankların dışarı çıkmasının sorumlusu benim'
23 Mayıs 2019 19:33		 Gri liste aranan terörist etkisiz hale getirildi
23 Mayıs 2019 18:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:20 - Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu14:15 - İntihar ettiği iple öz çekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştı14:11 - 'Öğretmen Meslek Kanunu ivedilikle çıkarılmalı'14:06 - CHP'li Ağbaba: Birileri YSK eliyle darbe yapmıştır14:05 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvuruda heyet raporu neden istenir?14:04 - Ankara için sağanak ve dolu uyarısı14:04 - FETÖ İmamı: Konuşursam, CHP kalmaz14:03 - DBP İl Başkanına terör suçundan tutuklama14:00 - İş ve meslek danışmanlarından Cumhurbaşkanına açık mektup13:59 - Wikipedia Türkiye'nin erişim engelini AİHM'e taşıyor
13:57 - Memur maaşları, bayramdan önce yatacak mı?13:52 - FETÖ'den ihraç doktor yakalandı13:48 - 'Koşulsuz kredi' dolandırıcılarına operasyon 35 gözaltı13:47 - Geleceğin mesleği: Drone sürücülüğü13:44 - Akar: FETÖ ile mücadele bitmedi, devam ediyor13:42 - 10 kişinin öldüğü asansör kazasına İstinaf'dan onama13:39 - Bakan Soylu: 8 bin bekçi daha alacağız13:36 - Fındık üretiminde hedef 1 milyon ton
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları
11 Üniversite Rektörlüğüne atama yapıldı
Konya'da afiş cinayeti: MHP'li Belediye Başkanı öldürüldü
İller arası yer değiştirmeler için MEB'e öneri
Bayram öncesi terhis için jet yasama! 130 bin erken terhis!
KHK'lılar sandıkta böyle görev almış
Huawei kendi işletim sistemi için tarih verdi
Hemşire, doktor eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak
Yerli tohum satana, neden ceza uygulanmaya başlandı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ölüm haberi almak 1
öcü 3
kek kokusu 7
verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz 1
dip boyayı tutturamayan kuaför 2
yasemin 1
her son yeni bir başlangıç 5
kefernahum 1
tatil planı 4
çanakkale zaferi 1
SON İLANLAR
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Güneyyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Büyükorhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Boğaçay Kırkgöz Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam