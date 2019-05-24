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FETÖ İmamı: Konuşursam, CHP kalmaz

Aydınlı gazeteci Serhan Seyhan, FETÖ'nün sözde 'belediyeler imamı' Erkan Karaarslan'la cezaevindeki görüşmede kendisine "Ben konuşursam CHP biter, 1 milyarlık yolsuzluk dosyasını saniye saniye anlatacağım" dediğini, bununla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdiğini açıkladı.
 24 Mayıs 2019 14:04
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FETÖ İmamı: Konuşursam, CHP kalmaz

Diriliş Postası'ndan Sabri İşbilen'e konuşan Seyhan, CHP'li belediyelerin bu davadan korktuğunu bu yüzden kendisinin hedef haline getirildiğini de söyledi.

Konuşursam CHP diye bir parti kalmaz

Seyhan Karaarslan'ı 2013 yılından beri tanıdığını bu yüzden ziyaret ettiğini belirterek Karaaslan ile arasında geçen diyalogların ayrıntılarını şöyle paylaştı: "Ben konuşursam CHP diye bir parti kalmaz. 1 milyarlık yolsuzluk dosyasını saniye saniye anlatacağım, gibi ifadeler kullandı. Hatta kendisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe verdi. Bildiklerimi anlatırım ama beraat etmek istiyorum diye. Kendisi çeşitli yollarla laptopunu, cep telefonunu ve bir çanta dosyayı falan adliyeye getirterecek savcıya da ifade verdi."

Karaarslan'ın tekrar tutuklanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe yazıp Karaarslan ile görüşme talebinde bulunduğunu belirten Seyhan, bu talebin kabul gördüğünü söyledi.

"FETÖ gerçeklerini anlat pişmanlıktan yararlan"

Karaslan'a baskı yaptığı iddialarını reddeden Aydınlı gazeteci, "Bazılarının iddia ettiği gibi avukat olarak değil ziyaretçi olarak görüştüm. Aramızda ses geçirmez cam, telefonla bir görüşme yaptım. Kendisine bir baskı yapma ihtimalim olamaz. Çünkü benimle görüşmek istemediği anda kapatır telefonu çıkar gider odadan. Böyle bir süreçte yaşanmadı. Onun haricinde eşiyle de avukatıyla da görüştüm. Ben baskı da tehdit de bulunmadım. Ben sadece doğruları söyle, hatta FETÖ ile ilgili de gerçekleri anlat etkin pişmanlıktan yararlan dedim" ifadelerini kullandı.

"1 milyarlık yolsuzluk dosyasını saniye saniye anlatacağım"

Seyhan, Karaarslan ile arasında geçen diyalogların ayrıntılarını şöyle paylaştı: "Ben konuşursam CHP diye bir parti kalmaz. 1 milyarlık yolsuzluk dosyasını saniye saniye anlatacağım' gibi ifadeler kullandı. Hatta kendisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe verdi. Bildiklerimi anlatırım ama beraat etmek istiyorum diye. Kendisi çeşitli yollarla laptopunu, cep telefonunu ve bir çanta dosyayı falan adliyeye getirttirecek savcıya da ifade verdi."
Memurlar.Net
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