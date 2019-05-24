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Cihaner'i gözaltına aldıran FETÖ savcısına 11 yıl hapis

Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i makamında gözaltına aldıran eski savcı Osman Şanal'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi
 24 Mayıs 2019 16:09
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Cihaner'i gözaltına aldıran FETÖ savcısına 11 yıl hapis

Eski savcı Osman Şanal, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılandığı davada 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şanal, tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans aracılığıyla bağlandı. "Katılan" sıfatıyla dosyada yer alan eski savcı İlhan Cihaner ile avukatı Turgut Kazan da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu. Ardından esasa ilişkin savunmasını yapmak için sanık Şanal'a söz verdi.

Şanal, darbe girişimi sırasında Düzce Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığını ve meydana gelen hadiseleri televizyondan öğrendiğini savundu.

Herhangi bir terör örgütüyle irtibatı bulunmadığını ileri süren Şanal, hakkında FETÖ'cü olduğuna ve üniversite eğitimi sırasında örgüt evlerinde kaldığına dair tanık beyanlarını da reddetti.

Erzincan'daki Ergenekon soruşturması kapsamında İlhan Cihaner'i makamında gözaltına alınmasının hukuki olduğunu savunan Şanal, "Cihaner soruşturması daha önce defalarca yargı denetiminden geçti. Cihaner ve avukatı Turgut Kazan, mahkemeyi baskı altına almaya çalışıyorlar. O dönem Kazan, beni hükümetin tetikçisi olarak suçladı. Şimdi de FETÖ'cü olarak suçlanıyorum." diye konuştu.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin tespiti kabul etmeyen Şanal, ByLock'un dijital bir veri olduğunu ve hükme esas alınacak bir delil olmadığını iddia etti.

Sanık avukatı Ali Alagöz de sanık Şanal'ın ByLock kullanmadığının mahkemeye sundukları uzman raporuyla kanıtlandığını iddia etti. Alagöz, müvekkilinin 35 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Cihaner'in avukatı Turgut Kazan ise sanığın FETÖ üyeliğinden değil yöneticiliğinden cezalandırılmasını talep etti.

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Şanal'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Anadolu Ajansı
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