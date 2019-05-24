Nevşehir'de FETÖ'dan 18 kişiye adli işlem yapıldı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 18 kişi gözaltına alındı
|24 Mayıs 2019 17:16
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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terör Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde 18 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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