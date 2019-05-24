Sahte kimlikli FETÖ'cü öğretmenlere 8 tutuklama
|24 Mayıs 2019 17:43
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Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından sahte kimlik ve kod adı ile özel etüt merkezi adı altında kayıt dışı görev yapan FETÖ'cü öğretmenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Kod adı ve sahte kimlikle, kayıt dışı özel ders veriyorlardı
Isparta'da polisince düzenlenen operasyonda, aralarında Isparta ve diğer illerden haklarında arama kararı bulunan, Bylock kullanıcısı olan, adli işlem görerek adli kontrol alan, ihraç edilen veya çalışma izinleri iptal edilen, iltisaklı şirketlerde çalışmış 14 kişinin merdiven altı etüt merkezi ve özel bir etüd merkezinde birliktelik içinde hareket ederek kayıt dışı, sahte kimlik ve kod isimlerle özel ders verdikleri tespit edildi.
Gözaltına alınan 14 zanlı ile birlikte 3 adet 1 dolar ele geçirildi
Şüphelilerin ayrıca örgütün hücre evlerinde saklandıklarını tespit eden polis, 22 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan ev, iş ve otomobillerindeki aramalarda dijital materyaller, belge ve dökümanlar, sahte kimlikler ile 3 adet 1 dolar olmak üzere, beraberinde toplam 21 bin 460 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alırken,döküman ve belgelere el konuldu.
8 zanlı tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarıyla adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, 2'si serbest, 4'ü ise adli kontrol ile serbest kaldı.
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