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Emeklilere bayram ikramiyesi tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı.
 25 Mayıs 2019 09:44
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Emeklilere bayram ikramiyesi tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Bakan Selçuk, cuma günü ödenecek ikramiye miktarının 10.7 milyar lira olduğunu belirtti.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1,2 ve 3 Haziran'da yatacak.

Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını belirtti.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum" dedi

Memurlar.Net
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