Kars'ta muvazzaf 5 asker FETÖ'den tutuklandı
|26 Mayıs 2019 10:10
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince
TSK mensupları içerisine sızan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri ile
irtibatlı olduğu tespit edilerek yurt genelinde değişik illerde yapılan çalışmalarda
1 Yarbay, 2 Yüzbaşı, 1 Üsteğmen, 8 Astsubay, 1 Uzman Çavuş ve Harp Okulunda
Sözleşmeli Subay Öğrencisi iken İhraç olan 1 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli
yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne getiirlen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolleri için hastaneye ardından da Adliye'ye sevk edildi.
Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 1 Yarbay, 1 Yüzbaşı ve 3 Astsubay olmak üzere toplam 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerden 1 Yüzbaşı, 1 Üsteğmen, 5 Astsubay, 1 Uzman Çavuş ve 1 Sözleşmeli Subay Öğrencisi rütbesindeki toplam 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğünden açıklama
Konuyla İlgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak, Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam edecektir" denildi.
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