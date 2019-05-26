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Kars'ta muvazzaf 5 asker FETÖ'den tutuklandı

Kars'ta , FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerden 1 Yüzbaşı, 1 Üsteğmen, 5 Astsubay, 1 Uzman Çavuş ve 1 Sözleşmeli Subay Öğrencisi rütbesindeki toplam 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
 26 Mayıs 2019 10:10
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Kars'ta muvazzaf 5 asker FETÖ'den tutuklandı


Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince TSK mensupları içerisine sızan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilerek yurt genelinde değişik illerde yapılan çalışmalarda 1 Yarbay, 2 Yüzbaşı, 1 Üsteğmen, 8 Astsubay, 1 Uzman Çavuş ve Harp Okulunda Sözleşmeli Subay Öğrencisi iken İhraç olan 1 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne getiirlen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolleri için hastaneye ardından da Adliye'ye sevk edildi.

Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 1 Yarbay, 1 Yüzbaşı ve 3 Astsubay olmak üzere toplam 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 1 Yüzbaşı, 1 Üsteğmen, 5 Astsubay, 1 Uzman Çavuş ve 1 Sözleşmeli Subay Öğrencisi rütbesindeki toplam 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğünden açıklama
Konuyla İlgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak, Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam edecektir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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