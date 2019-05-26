1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Fuatavni' duruşmaya gelmezse mal varlığına el konulacak

FETÖ'nün sosyal medyada propaganda amacıyla açtığı "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen ve örgütün medya yapılanması davasında firari olarak yargılanan Said Sefa'nın, bir sonraki duruşmaya gelmediği takdirde, tüm mal varlığına el konulmasına karar verildi- Heyet, kararında gerekçe olarak, sanığın duruşmaya gelmemesi ve kaçak oluşu nedeniyle kovuşturmanın sonuçlandırılamamasını gösterdi
 26 Mayıs 2019 11:30
Yazdır
'Fuatavni' duruşmaya gelmezse mal varlığına el konulacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medyada propaganda amacıyla açtığı "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen ve medya yapılanması davasında ''Anayasayı ihlal'' ve ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan firari olarak yargılanan Said Sefa'nın, bir sonraki duruşmaya gelmediği takdirde tüm mal varlığına el konulacağına yönelik hüküm kuruldu.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, firari sanıklar Said Sefa ve Bülent Ceyhan katılmadı.

Duruşmada, sanıklar hakkında düzenlenen kırmızı bülten talebinin eksiklikler giderilerek yeniden ilgili bakanlığa gönderildiği, ayrıca Said Sefa hakkındaki bazı evrakların mahkemeye geldiği bildirildi.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararının beklenilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Said Sefa ve Bülent Ceyhan hakkında çıkarılan yakalama kararına rağmen, sanıkların duruşmaya gelmediği ve kovuşturmanın sonuçlandırılmadığını vurgulayarak, sanıkların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 247/2-a bendi gereğince bilinen son adresine CMK'nin 248. maddesinde gösterilen tedbirlere hükmedileceğinin şerhi düşülmesine ve avukatı bulunmayan firari sanıklara barodan müdafi istenilmesine hükmetti.

Mahkemenin kararına göre, kaçak durumunda olan sanıkların bir sonraki duruşmaya gelmediği takdirde, Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulabilecek (CMK 248. maddesine göre) ve bu konuyla ilgili önceden adreslerine yazı gönderilecek.

CMK'nin 248. maddesi ve ''Kaçakların yargılanması'' konu başlıklı hükmünde, ''Kaçağın, cumhuriyet savcısına başvurmasını veya duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi veya mahkeme kararıyla el konulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyum atanır. El koyma ve kayyum atama kararı müdafiye bildirilir.'' ifadesi yer alıyor.

- Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün sosyal medyadaki propaganda aracı olan "fuatavni" adlı hesabın kurucusu olduğu tespit edilen ve firari olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Said Sefa hakkında ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütü yönetmek'' suçundan da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Sanık Bülent Ceyhan hakkında ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'İstanbul maceraya atılamaz'
26 Mayıs 2019 11:13		 MEB 'eğitimde yapay zeka uygulamaları' için İTÜ ile el sıkıştı
26 Mayıs 2019 11:10
Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor
26 Mayıs 2019 11:09		 Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseltildi
26 Mayıs 2019 11:01
Bakan Soylu: Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim
26 Mayıs 2019 09:41		 Kara yollarında durum
26 Mayıs 2019 09:40
Yıldırım: YSK kararı açıklayınca zıvanadan çıktılar
25 Mayıs 2019 23:46		 'Emlak Bankası faiz lobisine cevap için ihdas edildi'
25 Mayıs 2019 16:44
Elazığ ve Tunceli'de terör operasyonu
24 Mayıs 2019 12:44		 Oğlunu ABD'deki FETÖ'cülere tutanakla teslim etmiş
24 Mayıs 2019 12:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:30 - 'Fuatavni' duruşmaya gelmezse mal varlığına el konulacak11:21 - Gram altın 5 haftadır yükseliyor11:18 - Tüketici örgütlerinden 'kredi kartı aidatı'na düzenleme talebi11:15 - 'Bayram'da merdiven altı ürünler almayın!'11:13 - 'İstanbul maceraya atılamaz'11:12 - Kantin işletmecilerinin sorunları ATO'da mercek altına alındı11:10 - MEB 'eğitimde yapay zeka uygulamaları' için İTÜ ile el sıkıştı11:09 - Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor11:01 - Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseltildi10:57 - Cannes Film Festivali'nden, TRT ortak yapımı filme ödül
10:42 - Görevden ayrılan memur, hangi durumda Emekli Sanığından emekli olabilir?10:10 - Kars'ta muvazzaf 5 asker FETÖ'den tutuklandı10:07 - Beyaz önlüklü askerlik10:02 - İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı09:41 - Bakan Soylu: Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim09:40 - Kara yollarında durum09:16 - Bursa'da kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı09:01 - İntihar etmek için dereye atladı, kendi imkanlarıyla çıkıp 112 Acil'i aradı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Melih Gökçek'ten 'lüks cip' açıklaması
Meral Akşener, 3 dönem kuralı esnetti
Yeni Şafak: Askerlik yasası ertelenmeli!
İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı
3 ilçe, haftaya yeniden sandık başına gidecek
Yıldırım'dan Saadet Partisi iftarına telgraf
Sözlüde yapılan yanlışlar ve ibretlik bir sınav
Polis çocuğu, babasının tabancasıyla oynarken kardeşini vurdu
Tatilin ilk günü hayatının son günü oldu
Darbenin izleri silindi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 tl 1
hasan şaş'ın her yere saldırması 1
sıranın kendisine gelmesini beklemek 3
anne kurabiyesi 4
Hanımeli 3
Bilmek bazen sadece inanmaktır 2
T9 2
eğitim sistemi 1
Kitapçıl 2
sözlüğe babalarının malıymış gibi davrananlar 1
SON İLANLAR
Sivas Suşehri Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Park Bahçe 1 İşçi Alacak
Hatay İskendurun İmar 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 38 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Akbel Turizm 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Çifteler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam