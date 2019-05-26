FETÖ firarisi eski öğretmen yakalandı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
|26 Mayıs 2019 14:14
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Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen Abdullah T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Abdullah T, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Emek Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.
Örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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