Eren Erdem MİT'i hedef almış
|27 Mayıs 2019 07:32
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu bulunan CHP eski milletvekili Eren Erdem'in 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri öncesinde Twitter hesabından MİT'i hedef alan paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine Başsavcılık, suç unsuru içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatmak için harekete geçti. Savcılık, Adalet Bakanlığına yazı yazarak Erdem'le ilgili soruşturma izni istedi.
Bakanlığın 'olur' yazısının ardından Erdem hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Erdem'in söz konusu paylaşımların kendisine ait olduğunu kabul ettiği aktarıldı. İddianamede Erdem'in "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan iki yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.
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