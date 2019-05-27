1'i uzman çavuş 23 kişiye FETÖ gözaltısı
MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY ve PKK silahlı terör örgütleri ile yabancı uyruklu şahısları yurtdışına kaçırma girişiminde bulunduğu ileri sürülen 1 uzman çavuşun da bulunduğu 23 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi
|27 Mayıs 2019 09:05
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MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY ve PKK silahlı terör örgütleri ile yabancı uyruklu şahısları yurtdışına kaçırma girişiminde bulunduğu ileri sürülen 1 uzman çavuşun da bulunduğu 23 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan Muğla merkezli aralarında İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin illerinde FETÖ/PDY ve PKK silahlı terör örgütü üyeleri ile Suriye, Irak, Filistin ve Afganistan uyruklu şahısları kaçak yollardan yurtdışına kaçırmaya teşebbüs eden aralarında halen Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli bir uzman çavuşunda bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir" denildi.
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