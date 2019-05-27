Eski Danıştay üyesine 10 yıl hapis cezası
|27 Mayıs 2019 13:05
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Eski Danıştay üyesi Haşim Güney, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Güney ile avukatı katıldı.
FETÖ'nün Danıştay yapılanmasında "grup sorumlusu" olduğu belirlenen Güney, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Örgüt üyesi olmadığını öne süren Güney, tanık beyanlarını da reddetti.
Güney ile avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.
- Karar
Daha sonra, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.
Haşim Güney'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 12 yıla çıkardı.
Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 10 yıla indiren mahkeme heyeti, Güney'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.
Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
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