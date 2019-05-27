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Zonguldak'taki FETÖ davasında 1 tahliye

Aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 10'u firari, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu bir sanığın tahliyesine karar verdi
 27 Mayıs 2019 14:22
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Zonguldak'taki FETÖ davasında 1 tahliye

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10'u firari, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Canip B, Eyüp Sabri Ç. ve avukatları ile yakınları katıldı.

Sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini, aksi halde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Avukatlar da müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Eyüp Sabri Ç'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek sanıkların ve avukatlarının son savunmalarını yapmaları için duruşmayı 14 Haziran'a erteledi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası isteniyor.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2018'de tutuklu 5 sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Aynı suçtan tutuksuz 52 sanık 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen hapisle cezalandırılırken, 14 sanığın beraatine karar verilmişti.

İlk aşamada 84 sanıklı olarak açılan davada celse aralarında, vefat eden tutuksuz sanık D.V'nin dosyası düşürülmüş ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.
Anadolu Ajansı
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