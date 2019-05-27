Mikrofon açık kalınca, Oğuz Haksever'in gafı ortaya çıktı
NTV'nin tecrübeli spikeri Oğuz Haksever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti için, mikrofonların açık olduğunu unutarak, "Neresi yaslı be canına okumuşsun" dediği duyuldu.
|27 Mayıs 2019 14:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Yassıada'yı ziyaret etti. Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" adı verilen adadaki inşaat faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
HAKSEVER'İN SÖZLERİ YAYINA YANSIDI
NTV öğlen yayınında Cumhurbaşkanı'nın adayla ilgili "Yassıada demiyorum yaslıada diyorum" sözleri esnasında Oğuz Haksever'in "Neresi yaslı be canına okumuşsun" dediği duyuldu.
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Mikrofon açık kaldı, NTV sunucusu Oğuz Hakseverin Erdoğana verdiği Yassıada cevabı ekrana yansıdı: "Neresi yassı be. Canına okumuşsun" pic.twitter.com/QjEJnM80ArTuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 27 Mayıs 2019
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