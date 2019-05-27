Zonguldak'ta 1 sanığa FETÖ'den hapis
FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
|27 Mayıs 2019 14:44
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Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şenol K. ile avukatı katıldı.
Şenol K, son savunmasında hiçbir terör örgütüne üye olmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti.
Sanığın avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, Şenol K'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
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