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Firari FETÖ'cülerin saklandığı evlere yapılan operasyonda 6 tutuklama

Kayseri ile çevre illerde firari olarak aranan ve "öğrenci evleri" adı altındaki adreslerde saklandıkları belirlenen örgüt mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı
 27 Mayıs 2019 15:31
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Firari FETÖ'cülerin saklandığı evlere yapılan operasyonda 6 tutuklama

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari olarak aranan ve "öğrenci evleri" adı altındaki evlerde saklanan örgüt üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri ve çevre illerde haklarında adli işlem yapılıp firari olarak aranan zanlılar için yeni evler açıldığı, buraların örgüt tarafından "öğrenci evleri" olarak adlandırıldığı ve firarilerin aile ve öğrenci görüntüsü vererek bu adreslerde kaldıklarının belirlenmesi üzerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ş, Y.S.A, M.P, Y.G, S.E. ve K.K. mahkemece tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Deşifre olmayan ve hakkında yasal işlem bulunmayan üst düzey örgüt üyelerince organize edilen evlerle FETÖ'ye yeni eleman kazandırılmaya çalışıldığı, bu faaliyetler için öğrenci evleri açıldığı ve buralarda kentte okuyan üniversite öğrencileriyle firari örgüt mensuplarının da kaldığının saptanması üzerine 22 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı.

Ayrıca, zanlılarla sahte kimlik, gelirleriyle orantılı olmayacak miktarlarda lira ve dolar, dijital materyaller ve alışveriş marketleri tarafından yardıma ihtiyacı olanlara verilmek üzere bastırılan çok sayıda 100 lira ve değişik bedelli kartlar ele geçirilmişti.
Anadolu Ajansı
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