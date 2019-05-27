Eski Sason Jandarma Komutanı hakim karşısına çıktı
Ağrı'da ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü iddia edilen eski Sason İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Zafer Kaya'nın 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü
|27 Mayıs 2019 16:13
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Ağrı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Sason İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Zafer Kaya'nın yargılanmasına devam edildi.
Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 15 yıla kadar hapsi istenen ve önceki duruşmada tahliye edilen sanık Kaya ve avukatı katıldı.
İlk duruşmadaki HTS kayıtlarıyla bilirkişi raporlarının uyuşmadığı iddiasını yineleyen Kaya, bilirkişi raporları, itirafçı olarak dinlenen örgüt üyeleri ve tanıkların ifadelerinde de isminin geçmediğini savundu.
Kaya, örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, itirafçı, tanık ve bilirkişi raporları dikkate alınarak beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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