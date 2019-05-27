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3 aylık bebek ambulansta yanarak hayatını kaybetti
Silivri TEM Otoyolu'nda bir ambulans içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Ambulanstaki personel son anda kendini dışarı atarken, küvezde olduğu öğrenilen 3 aylık bebek yanarak hayatını kaybetti
|27 Mayıs 2019 16:49
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İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Silivri mevki'inde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki 3 personel son anda kendini dışarı attı.
Ambulansın için de küvezde olan 3 aylık 'Rojin' isimli bebek ise, yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken henüz 3 aylık olan bebeğin ailesinin yaşadığı Edirne'deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
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