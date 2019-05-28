1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da 20'si halen görevde 27 askere FETÖ gözaltısı

Adana merkezli 18 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 20'si aktif görevde 27 asker hakkında gözaltı kararı verildi
 28 Mayıs 2019 08:06
Yazdır
Adana'da 20'si halen görevde 27 askere FETÖ gözaltısı

Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 20'si aktif görevde 27 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 20'si aktif görevde 27 askerin yakalanması için 18 ilde operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öldürülen 2 teröristten biri turuncu kategoride
28 Mayıs 2019 09:31		 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli adliyeye götürüldü
27 Mayıs 2019 20:44
Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasına devam edildi
27 Mayıs 2019 19:52		 FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi
27 Mayıs 2019 17:04
Adana'daki FETÖ davasında 2 tahliye
27 Mayıs 2019 16:58		 FETÖ'den yargılanan eski hakim ve savcıya tutukluluğa devam
27 Mayıs 2019 16:52
Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek
27 Mayıs 2019 16:19		 Eski Sason Jandarma Komutanı hakim karşısına çıktı
27 Mayıs 2019 16:13
FETÖ sanığı mahrem imama 9 yıl 4 ay hapis cezası
27 Mayıs 2019 15:56		 Şanlıurfa'da DEAŞ'e üyelikten 9 tutuklama
27 Mayıs 2019 15:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ın yönetim kurulu belirlendi
Polis iken psikiyatri'den D dlimi raporu verilen, malulen emekli olabilir mi?
CHP: Yeni askerlik sistemi beka sorunu yaşatacak
'Bu yüz benim yüzüm değil, toplumun yüzü'
S-400'ler için Ayaş da inceleniyor
İstanbul'da 32'si muvazzaf 74 askere FETÖ gözaltısı
Demet Akalın'ın şikayeti üzerine icra memuruna 10 yıl hapis istendi
LGS'de geri sayım başladı
YSK'dan AK Parti'nin itirazına ret
Adana'da 20'si halen görevde 27 askere FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte çok puan kazanma hırsı 13
En sık söylenen yalanlar 2
yamyam müteahhit 2
hoşgeldiniz 1
kitap 1
bunlar o kadar çok çaldılar ki artık doydular 2
al birini vur ötekine 3
gider yapmak 1
alaaddin'in sihirli lambası 1
sözlüğe babalarının malıymış gibi davrananlar 2
SON İLANLAR
Mersin Su ve Kanazilasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Konya Bolkar Turizm 1 İşçi Alacak
Mardin Mazidağı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Muş Tarım ve Su Ürünleri 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi 13 İşçi Alacak
Osmaniye Özidaş Engelli İşçi Alım İlanı
Tokat Eryap 8 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam