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İstanbul'da 32'si muvazzaf 74 askere FETÖ gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker, 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi- Şüpheliler arasında 6 albay, 2 yarbay ve 3 binbaşı bulunuyor
 28 Mayıs 2019 08:19
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İstanbul'da 32'si muvazzaf 74 askere FETÖ gözaltısı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce alınan itirafçı beyanlarında adı geçen ve örgüt içi iletişimde kullanılan sabit kontörlü- ankesörlü hatlardan aranan yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda, 32'si muvazzaf asker olmak üzere 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için sabah erken saatlerde operasyon başlattı.

Şüpheliler arasında 6 albay, 2 yarbay ve 3 binbaşı da bulunuyor.

Anadolu Ajansı
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