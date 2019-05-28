Kayseri'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları belirlenen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı
|28 Mayıs 2019 11:46
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Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve Kayseri'de ikamet ettikleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüpheli şahısların eski askeri öğrenci, özel şirkette işçi, bir kamu kurumunda yardımcı hizmetli, biri emekli biri de aktif görevde olan astsubay oldukları tespit edildi.
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