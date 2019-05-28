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FETÖ'nün Rusya imamının 7 yıl 6 aylık cezası onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "sır kutusu" Adil Öksüz'ün, darbe girişiminin ardından saklanmasına ve kaçmasına yardım eden kayınbiraderi, örgütün Rusya imamı Ali Sami Yıldırım'a FETÖ üyeliğinden verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı.
 28 Mayıs 2019 12:39
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FETÖ'nün Rusya imamının 7 yıl 6 aylık cezası onandı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından örgütün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, bacanağı eski Habertürk Ankara Temsilcisi Erdal Şen, örgütün Kanada imamı İlhan Erdem, Yakup Yaman ve Akif Kopuz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde "FETÖ üyeliği" suçundan yargılandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali Sami Yıldırım'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Öksüz'ün bacanağı gazeteci Erdal Şen ile İlhan Erdem ve Yakup Yaman'a aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan Kopuz ise beraat etti.

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyayı görüşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği kararları hukuka uygun buldu.

Dosya temyiz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişiminin ardından Ankara'dan İstanbul'a geçen Öksüz'ü havaalanında karşılayan, saklanmasına ve kaçmasına yardım eden FETÖ'nün Rusya imamı Yıldırım ile sanıklardan İlhan Erdem ve Yakup Yaman'a verilen hapis cezalarını onadı.

Daire, Öksüz'ün kaçmasına yardımcı olan bacanağı Erdal Şen hakkındaki hapis cezasını ise bozdu. Erdal Şen'in ayrıca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan halen yargılandığını belirleyen Daire, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçu ile "örgüt üyeliği"nin geçitli suç olma özelliğinin dikkate alınmamasını bozma nedeni saydı. Kararda, olaylar arasında hukuki veya fiili kesinti bulunup bulunmadığının tespiti bakımından dosyaların birleştirilmesi veya bunun mümkün olmaması halinde tüm delillerin birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerektiğine hükmedildi.

- Adil Öksüz nasıl kaçtı?

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yakalanan Öksüz, 18 Temmuz Pazartesi günü getirildiği Sincan Batı Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcının karara itirazının da Asliye Ceza Hakimi tarafından delil yetersizliğinden reddedilmesi üzerine Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karışmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz'ün, darbeden 3 gün sonra Ankara'dan uçakla İstanbul'a gittiği, 19 Temmuz'da Sakarya'nın Akyazı ilçesine geçtiği belirlenmişti.

- Ali Sami Yıldırım kim?

Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, serbest bırakıldıktan sonra uçakla İstanbul'a gelen Öksüz'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılayan isim.

FETÖ'nün Rusya imamı olduğu da ortaya çıkan Ali Sami Yıldırım ifadesinde, Adil Öksüz'ün kendisini 18 Temmuz günü aradığını, otoparkta bulunan "SIR" plakalı aracını alarak kendisini havalimanında karşılamasını istediğini, bunun üzerine Öksüz'ü havalimanından alarak Üsküdar Kısıklı'da aynı binada oturdukları evine götürdüğünü anlatmıştı.

19 Temmuz'da Adil Öksüz'ün arabasıyla babası Cevat Yıldırım'ın Sakarya Akyazı'daki evine gittiklerini ve geceyi burada geçirdiklerini ifade eden Yıldırım, Öksüz'ün, "Bana hiçbir şey sormayın, ben buralardan gidiyorum. Nereye gittiğimi de sormayın." diyerek evden çıktığını ileri sürmüştü.

- Erdal Şen kim?

Eski Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdal Şen de darbe girişiminin ardından Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım edenler arasında yer alıyor.

Öksüz'ün bacanağı da olan Erdal Şen'in, Adil Öksüz ile 19 Temmuz 2016'da Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aynı evde kaldıkları tespit edilmişti. Erdal Şen hakkında, "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanması istemiyle açılan dava devam ediyor.

Anadolu Ajansı
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