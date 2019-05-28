Eskişehir'deki FETÖ davasında 6 sanıktan ikisine hapis
Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan ikisine hapis cezası verildi
|28 Mayıs 2019 12:41
|Yazdır
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan ikisi hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, silahlı terör örgütüne üye oldukları öne sürülen 6 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.
Suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini istedi.
Satı Aslıhan'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Murat İşeri'yi de "silahlı terör örgütüne yardım etmek"ten 2 yıl 6 ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, üç sanığın ise beraatine karar verdi.
Öte yandan heyet, sanıklardan Sema Akbaş'ın dosyasını başka bir dosyayla birleştirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Baro'dan öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen hakkında suç duyurusu
28 Mayıs 2019 12:29
|'Oyların yüzde 90'ını açsaydık 23 Haziran'ı konuşmazdık'
28 Mayıs 2019 12:29
|Cinayet hükümlüsü 22 yıl sonra yakalandı
28 Mayıs 2019 12:27
|Ankara Emniyeti 'FETÖ şüphelilerine işkence' iddialarını yalanladı
28 Mayıs 2019 12:24
|Prematüre bebeği için soygun yapan maskeli şahıs serbest bırakıldı
28 Mayıs 2019 12:22
|Erzurum Milletvekili 'Ligden düşme bu yıl uygulanmasın'
28 Mayıs 2019 11:57
|Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
28 Mayıs 2019 11:19
|Poliklinikte kurulan okul 38 yıldır 'sağlıkçı' yetiştiriyor
28 Mayıs 2019 11:19
|Ebeveynlere internette 'güvenlik ayarı' uyarısı
28 Mayıs 2019 11:19
|Terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor
28 Mayıs 2019 11:13