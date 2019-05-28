FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
|28 Mayıs 2019 13:59
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Uysal ile avukatı katıldı.
Sanık Uysal savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgütün emniyet mahrem yapılanmasında teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin ifade edildiği "A5" kategorisinde yer aldığını iddia ederek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Uysal'ın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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