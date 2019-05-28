FETÖ sanığı 'mahrem imama' 8 yıl 9 ay hapis
|28 Mayıs 2019 14:11
|Yazdır
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Süleyman Atila ve avukatı hazır bulundu.
Örgütün askeri mahrem yapılanmasında "öğretmen" olarak görev aldığı ve kendisine bağlı askeri personel ile ankesörlü hatlardan ardışık arama ile irtibat kurarak görüştüğü iddialarını kabul etmeyen sanık Atila, etkin pişmanlıkta bulunan tanıkların beyanlarının da doğru olmadığını öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.
Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile tanık olarak dinlenen eski havacı astsubay K.Y, İzmir'de bulunan askeri okuldan mezun olduktan sonra tayininin Kayseri'ye çıktığını anlattı.
Burada kendilerinden sorumlu örgüt mensuplarının Kayseri'de kendilerini sanık ile tanıştırdığını belirten K.Y, şunları söyledi:
"Sanık ile Kayseri'de görev yaptığım 2014-2015 yıllarında yaklaşık 8-9 ay görüştüm. Buluşmalarımız iş çıkışında olurdu. Aynı evde kalan meslektaşım Y.Ş. ile birlikte bazen kendi evimizde bazen de sanığın evinde bir araya gelirdik. Sanık kendini önce Mümtaz kod adı ile tanıttı, sonradan Süleyman olduğunu söyledi. Sanığı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra birkaç kez evimin önünde gördüm. Benimle irtibata geçmek istiyordu. İrtibat kurmak istemediğim ve korktuğum için görüşmedim."
Aynı örgüt kapsamında Ankara'da yargılamasının devam ettiğini aktaran tanık K.Y, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını kaydetti.
Savcı mütalaasında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, Atila'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kayseri'de FETÖ'den 4 sanığa hapis cezası
28 Mayıs 2019 15:00
|Eski HSYK 2 Daire Başkanı Özer'e FETÖ'den hapis
28 Mayıs 2019 14:44
|Eski Yargıtay üyesine 10 yıl 6 ay hapis
28 Mayıs 2019 14:31
|Bylock kullanan FETÖ derneği çalışanına 8 yıl hapis
28 Mayıs 2019 14:24
|Bylock kullanan ev hanımına 7.5 yıl hapis
28 Mayıs 2019 14:08
|24-25-26-27-28 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
28 Mayıs 2019 14:00
|FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
28 Mayıs 2019 13:59
|Genelkurmay çatı davasında karar 20 Haziran'da
28 Mayıs 2019 13:54
|Başbuğ ve MİT operasyonunun perde arkası
28 Mayıs 2019 13:37
|FETÖ'nün Rusya imamının 7 yıl 6 aylık cezası onandı
28 Mayıs 2019 12:39