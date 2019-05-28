FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
|28 Mayıs 2019 16:23
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ersan Arslan, Çorlu Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Arslan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını söyledi.
Duruşma savcısı, sanığın örgütün evlerinde kaldığını, "Ahmet" kod adını kullandığını, FETÖ'nün hakim-savcı sınavına yönelik oluşturduğu sözde "çalışma evlerinde" kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Arslan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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