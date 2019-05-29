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Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada, sözleşmeli personel alımında mülakat uygulamayacaklarını belirtmişti. Orman Genel Müdürlüğü personel alımına başvuracak adaylar da, Bakan Pakdemirli'nin benzer bir uygulama yapmasını bekliyor.
 29 Mayıs 2019 00:03
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Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta yaptığı açıklama binlerce sağlık personeli adayının gönlünü ferahlatmıştı.

Bakan Koca, usul ve esasları hazırlamış olmalarına rağmen, 12 bin kişilik sözleşmeli sağlık personeli alımında mülakat uygulamayacaklarını belirtmişti.

Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı bu açıklama, Orman Genel Müdürlüğü'nün personel alımına başvuracak adaylara umut oldu.

Bilindiği üzere, OGM, 11 Nisan 2019'da yaptığı açıklamada 5 bin personel alacağını duyurmuştu. Tıklayınız.

OGM'den yapılan açıklamada şunlar denilmişti:

"Genel Müdürlüğümüz personel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Sayın Bakanımızın kamuoyu ile paylaştığı, 5.000 personel alımı için çalışmalara devam edilmektedir. Buna göre;

1.200 Mühendis

2.700 Orman Muhafaza Memuru

800 Memur

300 Şoför alımı sürecine açıktan atama izninin yayınlanması ile başlanacaktır.

Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımları yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir."

OGM'nin bu açıklamasına göre Orman Muhafaza Memuru ve Mühendis alımında KPSS'ye ek olarak mülakat yapılacaktır.

OGM'nin alımına başvurmak isteyen adaylar, Bakan Pakdemirli'nin, Fahrettin Koca gibi mülakatlı alımı kaldırmasını talep ediyor
Memurlar.Net - Özel

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