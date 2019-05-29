Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin
|29 Mayıs 2019 00:03
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta yaptığı açıklama binlerce sağlık personeli adayının gönlünü ferahlatmıştı.
Bakan Koca, usul ve esasları hazırlamış olmalarına rağmen, 12 bin kişilik sözleşmeli sağlık personeli alımında mülakat uygulamayacaklarını belirtmişti.
Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı bu açıklama, Orman Genel Müdürlüğü'nün personel alımına başvuracak adaylara umut oldu.
Bilindiği üzere, OGM, 11 Nisan 2019'da yaptığı açıklamada 5 bin personel alacağını duyurmuştu. Tıklayınız.
OGM'den yapılan açıklamada şunlar denilmişti:
"Genel Müdürlüğümüz personel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Sayın Bakanımızın kamuoyu ile paylaştığı, 5.000 personel alımı için çalışmalara devam edilmektedir. Buna göre;
1.200 Mühendis
2.700 Orman Muhafaza Memuru
800 Memur
300 Şoför alımı sürecine açıktan atama izninin yayınlanması ile başlanacaktır.
Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımları yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir."
OGM'nin bu açıklamasına göre Orman Muhafaza Memuru ve Mühendis alımında KPSS'ye ek olarak mülakat yapılacaktır.
OGM'nin alımına başvurmak isteyen adaylar, Bakan Pakdemirli'nin, Fahrettin Koca gibi mülakatlı alımı kaldırmasını talep ediyor
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üniversite sağlık kurulu raporu şartını ilandan kaldırdı
28 Mayıs 2019 09:50
|Sağlık Bakanı'ndan mülakat açıklaması
24 Mayıs 2019 16:37
|Araştırma görevlisi kadrosuna başvuruda heyet raporu neden istenir?
24 Mayıs 2019 14:05
|En çok hemşire Ankara'ya alınacak
24 Mayıs 2019 12:35
|12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları
24 Mayıs 2019 10:21
|SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak
24 Mayıs 2019 08:00
|Sağlık Bakanı dağılımı açıkladı, 'KPSS ile olacak' dedi
23 Mayıs 2019 23:13
|Erdoğan: 30 bin yeni sağlık çalışanı istihdam edilecek
23 Mayıs 2019 21:21
|TTK, yarın ilave 500 işçi alımı için kura çekecek
22 Mayıs 2019 23:13
|Adalet Bakanı Gül'den personel alım açıklaması
21 Mayıs 2019 16:53