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Hakim, mini etekli avukata tepki gösterdi

İstanbul İş Mahkemesinde yaşanan bir olayda, mahkeme hakimi, mini etekle duruşmaya gelen avukata tepki gösterdi.
 29 Mayıs 2019 12:02
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Hakim, mini etekli avukata tepki gösterdi

İstanbul İş Mahkemesinde yaşanan olayda, bir avukat duruşmaya mini etekle gelince hakim tepki gösterdi.

Duruşma tutanağına da yansıyan bilgilere göre, mahkeme hakimi, etek boyu dizinin üstünden 15 cm yukarıda olan avukatın bu giyiminin, avukatlık mevzuatına aykırı olduğu belirtti. Ancak davacı ve davalı vekilleri bu görüşe katılmadılar.

Hakim daha sonra yazı işleri müdürünü çağırdı. Değerlendirmeler farklı olunca avukatın fotoğrafının çekilerek baroya bildirilmesi istendi ancak mini etek giyen avukat bu duruma karşı çıktı.

Bir mutabakat sağlanmayınca, duruşmaya devam edildi.

İŞTE DURUŞMA TUTANAĞI
Memurlar.Net - Özel

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