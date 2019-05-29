Hakim, mini etekli avukata tepki gösterdi
|29 Mayıs 2019 12:02
|Yazdır
İstanbul İş Mahkemesinde yaşanan olayda, bir avukat duruşmaya mini etekle gelince hakim tepki gösterdi.
Duruşma tutanağına da yansıyan bilgilere göre, mahkeme hakimi, etek boyu dizinin üstünden 15 cm yukarıda olan avukatın bu giyiminin, avukatlık mevzuatına aykırı olduğu belirtti. Ancak davacı ve davalı vekilleri bu görüşe katılmadılar.
Hakim daha sonra yazı işleri müdürünü çağırdı. Değerlendirmeler farklı olunca avukatın fotoğrafının çekilerek baroya bildirilmesi istendi ancak mini etek giyen avukat bu duruma karşı çıktı.
Bir mutabakat sağlanmayınca, duruşmaya devam edildi.
İŞTE DURUŞMA TUTANAĞI
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sayıştay sorgusu olunca, memur ödemeyi yapıyor
29 Mayıs 2019 13:38
|Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tayin sonuçları açıklandı
29 Mayıs 2019 13:19
|'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi' diyen öğretmen ihraç edildi
29 Mayıs 2019 13:12
|Diyanet, 2018 Vaizlik sınav sonuçlarını açıkladı
29 Mayıs 2019 11:18
|BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'u Borsa'ya yatırılacak
29 Mayıs 2019 08:50
|Bu kez yayalara ceza kesildi
28 Mayıs 2019 22:32
|Muhtar, komiser yardımcısı oğlunun nikahını kıydı
28 Mayıs 2019 21:28
|Ticaret Bakanlığı'ndan ihracatçılara kolaylık
28 Mayıs 2019 14:15
|Borcunu ödeyemeyen kaymakam, makam aracını satılığa çıkardı
28 Mayıs 2019 13:06
|Hastane müdürü morgu sattı!
28 Mayıs 2019 12:13