FETÖ'nün 'dava takip birimi sorumlusu' eski yargıtay üyesine hapis
|29 Mayıs 2019 14:17
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dava takip birimi sorumlusu eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emiroğlu ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen FETÖ'nün dava takip birimi sorumlusu Emiroğlu, örgüt üyesi ve yöneticisi olmadığını öne sürdü.
Emiroğlu ve sanık avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.
Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.
Turgut Emiroğlu'na, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 13 yıl 6 aya çıkardı.
Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 12 yıla indiren mahkeme heyeti, Emiroğlu'nun tutukluluk halinin devamına da hükmetti.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
- Mütalaadan
Emiroğlu hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca sunulan mütalaada, terör örgütü mensuplarının, 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, sanığın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı belirtilmişti.
Sanık Emiroğlu'nun mesleğinin icrası döneminde başlayan örgüt üyeliğinin Yargıtaydaki görevi süresince de devam ettiği bildirilmişti.
Mütalaada, örgüt lehine davaların sonuçlanması için çaba sarf eden Turgut Emiroğlu'nun, iş insanı Mehmet Emin Karamehmet'in bankacılık kanununa muhalefetten yargılandığı davada verilen "yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması" talimatını, dosyaya bakacak FETÖ mensubu daire üyelerine ilettiği, bu talimatın ABD'den geldiğini söylediği aktarılmıştı.
Esas hakkındaki mütalaada, sanığın, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğuna, uygulama üzerinden dava takiplerine yönelik çeşitli görüşler bildirdiğine işaret edilmişti.
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