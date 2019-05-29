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Gazeteci Mehmet Gündem'in tutukluluğuna devam kararı

Gazeteci Mehmet Gündem'in FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanmasına devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme Gündem'in tutukluluk halinin devamına karar verdi
 29 Mayıs 2019 14:23
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Gazeteci Mehmet Gündem'in tutukluluğuna devam kararı

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve ardından Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla tutuklanan sanık gazeteci Mehmet Gündem'in yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Gündem ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanık Gündem tahliyesini istedi. Sanığın ardından söz alan sanık Gündem'in avukatı Mecit Ceylan, "Müvekkilim, sadece Bylock'u 12 saniye kullandığı tespit edildiği için tutuklu olarak yargılanıyor. Bu kadar küçük nedenlerle tutuklu olarak yargılanması kabul edilemez. Kendisi gazetecidir ve herkesi tanır. Bir tek Mehmet Gündem mi suçlu. Davada isimleri geçenleri herkes tanıyordu. Kendisi gerçekten mağdur durumda. Elektronik kelepçe takılsın ve gerekirse evinde otursun" dedi.

Savunmaların ardından savcı, sanık Gündem'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ceza almasını talep ettiğini söyledi ve talebini yeniledi.

Mahkeme heyeti, sanık Gündem'in tutuklu olarak yargılanması yönünde ara karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 9 Temmuz tarihine erteledi.

İhlas Haber Ajansı
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