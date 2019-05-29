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Diyanet, görevde yükselme ve vaizlik sözlü sonuçlarını açıkladı

Memurlar.net'te, 14 Mayıs'ta gündem olan görevde yükselme ve vaizlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
 29 Mayıs 2019 14:25
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Diyanet, görevde yükselme ve vaizlik sözlü sonuçlarını açıkladı

Memurlar.net'te, 14 Mayıs'ta yer alan haberde, Diyanet İşleri Başkanlığında geciken sınav sonuçlarına yer verilmişti.

Söz konusu haberde geciken sınav sonuçlarına dair şu bilgilere yer verilmişti:

" 138 şube müdürü,400 Din Hizmetleri Uzmanı ve 230 Şef kadrosu için görevde yükselme sınavı, 110 murakıp kadrosu için ise kurum içi naklen sınav açtı. Yazılı sınavlar 29 Ekim 2018 tarihinde yapıldı. Sözlü sınavlar da 23 Ocak 2019tarihinde sona erdi. Ancak, aradan geçen 3,5 aylık süreye rağmen sonuçlar hala ilan edilmemiş olup,sınavlara katılan adaylar Başkan Ali Erbaş'tan sonuçların bu Ramazan ayı içindeaçıklanmasını talep ediyor

SINAV SONUÇLARINDAN BİR KISMI BUGÜN AÇIKLANDI

1- ŞEFLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

2018 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (Şef) (Sözlü) Sınav Sonuçları

2018 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (şef) Sınavına (Sözlü) katılan adaylar sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Atama işlemlerine ilişkin hususlar daha sonra Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.

İlgililere duyurulur.

2- VAİZLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

2018 Yılı Vaizlik Giriş Sınavı (Sözlü) Sonuç Duyurusu

2018 Yılı Vaizlik Giriş Sınavına (Sözlü) katılan adaylar sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Atama işlemlerine ilişkin hususlar daha sonra Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.

İlgililere duyurulur.
Memurlar.Net - Özel

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