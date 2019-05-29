Diyanet, görevde yükselme ve vaizlik sözlü sonuçlarını açıkladı
|29 Mayıs 2019 14:25
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Memurlar.net'te, 14 Mayıs'ta yer alan haberde, Diyanet İşleri Başkanlığında geciken sınav sonuçlarına yer verilmişti.
Söz konusu haberde geciken sınav sonuçlarına dair şu bilgilere yer verilmişti:
" 138 şube müdürü,400 Din Hizmetleri Uzmanı ve 230 Şef kadrosu için görevde yükselme sınavı, 110 murakıp kadrosu için ise kurum içi naklen sınav açtı. Yazılı sınavlar 29 Ekim 2018 tarihinde yapıldı. Sözlü sınavlar da 23 Ocak 2019tarihinde sona erdi. Ancak, aradan geçen 3,5 aylık süreye rağmen sonuçlar hala ilan edilmemiş olup,sınavlara katılan adaylar Başkan Ali Erbaş'tan sonuçların bu Ramazan ayı içindeaçıklanmasını talep ediyor
SINAV SONUÇLARINDAN BİR KISMI BUGÜN AÇIKLANDI
1- ŞEFLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
2018 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (Şef) (Sözlü) Sınav Sonuçları
2018 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (şef) Sınavına (Sözlü) katılan adaylar sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.
Atama işlemlerine ilişkin hususlar daha sonra Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.
İlgililere duyurulur.
2- VAİZLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
2018 Yılı Vaizlik Giriş Sınavı (Sözlü) Sonuç Duyurusu
2018 Yılı Vaizlik Giriş Sınavına (Sözlü) katılan adaylar sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.
Atama işlemlerine ilişkin hususlar daha sonra Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.
İlgililere duyurulur.
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