Ankesörle haberleşen 4 eski subaya FETÖ'den hapis istendi
|29 Mayıs 2019 14:39
|Yazdır
Adana'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları''yla periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski subay 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Ö.S, K.G, O.Ç. ve Ş.A. ile avukatları katıldı.
Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların örgütün ''mahrem imamları''yla ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğinin tespit edilmesi dolayısıyla ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık K.G. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, ''Ben en son binbaşı rütbesinde görev yapıyordum. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütün 'mahrem imamlarıyla' hiçbir iletişim yöntemiyle görüşmedim. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim.'' diye konuştu.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti de sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|15 puanla uzman yapılan FETÖ sanığına hapis istemi
29 Mayıs 2019 16:10
|Bolu'daki FETÖ'nün iş insanları yapılanması davasında 11 sanığa ceza
29 Mayıs 2019 15:40
|FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine etkin pişmanlık indirimi
29 Mayıs 2019 15:20
|Gazeteci Mehmet Gündem'in tutukluluğuna devam kararı
29 Mayıs 2019 14:23
|FETÖ'nün 'dava takip birimi sorumlusu' eski yargıtay üyesine hapis
29 Mayıs 2019 14:17
|'Askeri Casusluk Kumpas' davasında ceza yağdı: 55 sanığa hapis
29 Mayıs 2019 14:02
|29 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
29 Mayıs 2019 13:55
|FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyonda 8 gözaltı
29 Mayıs 2019 13:27
|'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında eski emniyet müdürüne ceza
29 Mayıs 2019 12:54
|Eski YSK ve Danıştay üyesi Demirci'ye hapis cezası
29 Mayıs 2019 12:46