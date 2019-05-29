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Ankesörle haberleşen 4 eski subaya FETÖ'den hapis istendi

Örgütün "mahrem imamları"yla periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen eski subay 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
 29 Mayıs 2019 14:39
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Ankesörle haberleşen 4 eski subaya FETÖ'den hapis istendi

Adana'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları''yla periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski subay 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Ö.S, K.G, O.Ç. ve Ş.A. ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların örgütün ''mahrem imamları''yla ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğinin tespit edilmesi dolayısıyla ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık K.G. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, ''Ben en son binbaşı rütbesinde görev yapıyordum. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütün 'mahrem imamlarıyla' hiçbir iletişim yöntemiyle görüşmedim. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim.'' diye konuştu.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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