5 yıl ceza alan FETÖ sanığı: Kıbrıs'a kafa dağıtmaya giderdim
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün evlerinde kaldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan astsubaya 5 yıl hapis cezası verildi. Sanık, "Eğlence hayatına düşkün birisiyim. Kıbrıs'a kafa dağıtmaya ve kumar oynamaya giderdim. Örgüt üyesi değilim" dedi
|30 Mayıs 2019 13:53
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Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık K.T.Y. ile avukatı hazır bulundu.
Görevinden açığa alınan astsubay K.T.Y., "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Örgüt evlerinde kalmadım. Eğlence hayatına düşkün birisiyim. MASAK raporlarına bakılıp, kredi kartı harcamalarımın eğlence ağırlıklı olacağı görülecektir. Kıbrıs'a kafa dağıtmaya ve kumar oynamaya giderdim. Kız arkadaşımda çoktu. Sosyal bir insandım" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık K.T.Y.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıl hapis cezası ile tahliyesine karar verdi.
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