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Adil Öksüz'ün kayınvalidesi hakim karşısına çıktı

Sakarya'da, FETÖ/PDY'nin "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi
 30 Mayıs 2019 14:04
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Adil Öksüz'ün kayınvalidesi hakim karşısına çıktı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yıldırım katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, sanığın Bank Asya kaydına ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı kaydedildi.

Sanık avukatı, bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmak için süre isteyerek, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Bank Asya hesabıyla ilgili sözleşmedeki imzanın sanığın elinden olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen raporun beklenmesine ve sanık avukatına bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunması için süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

- Süreç

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım, 11 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Yıldırım, ikinci kez 31 Ağustos'ta gözaltına alınmış, 2 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hatice Yıldırım, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yıldırım hakkında, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, damadı olması nedeniyle sanığın, Adil Öksüz'ün FETÖ'deki konumunu bileceğine işaret edilerek, "Darbe teşebbüsünden birkaç gün sonra gerek görsel, gerek işitsel medyada Adil Öksüz'ün isminin sıkça geçtiği ve Öksüz'ün örgüt hiyerarşisindeki konumundan bahsedildiği, sanığın hakkında yakalama kararı olan Öksüz'ü ailesi ile yaşamış olduğu ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu, FETÖ'de üst düzey görevli olan hatta darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Adil Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır." ifadesine yer veriliyor.
Anadolu Ajansı
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