FETÖ'nün kadın yapılanma sorumlusuna 22,5 yıl hapis istendi
|30 Mayıs 2019 14:44
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FETÖ'nün Beylikdüzü, Esenyurt, Çatalca, Silivri, Avcılar ve Küçükçekmece'deki kadın yapılanmasından sorumlu kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Fetullah Gülen'in yeğeni F. Gülen ile beraber gözaltına alınan ve tutuklu olarak yargılanan Beylükdüzü'nün kadın yapılanma sorumlusu F.Y.'ın yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yılmaz ile avukatı hazır bulundu.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan Yılmaz'ın 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Mütalaanın ardından söz alan Yılmaz, gözyaşları içerisinde savunmasını yaptı. Kendisinin örgüt içerisinde önemli biriymiş gibi lanse edildiğini ancak öyle olmadığını öne süren Yılmaz, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben Fatih Koleji'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapıyordum. 3 çocuğuma, eşime ve evimin işlerine yetişemezken suçlamalarda yer alan işlere nasıl yetişeyim. Hayatım altüst oldu. Ben çocuklarıma vatan millet sevgisi dışında hiçbir şey vermedim. Aylardır cezaevindeyim ve kaldıramıyorum. Ben artık duramıyorum. Çocuklarımdan endişe ediyorum. Ailemi toplamak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Sanık Yılmaz'ın ardından söz alan avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep ettiklerini yineledi.
Mahkeme heyeti sanık Yılmaz'a mütalaaya karşın son savunmasını hazırlaması için süre verdi. Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
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