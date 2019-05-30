Zırhlı Birlikler davasında 1 sanığa tahliye
|30 Mayıs 2019 15:04
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada ara karar açıklandı.
19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Haklarında tanık beyanları ve mahkemeye bilgi ve belge ulaşan sanıklar, bunlara ilişkin karşı beyanda bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dönemin tümen istihbarat şube müdürü sanık eski albay Muharrem Erdem'in yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmetti.
Heyet, tutuklu sanık eski kurmay albay İsa Sancaklı'nın esasa ilişkin savunmasını yapması ve sanıkların son sözlerinin alınması için duruşmayı erteledi.
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