1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Boğazlıyan Şeker'in eski müdürüne FETÖ'den hapis istendi

Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'ye bağlı faaliyet yürüten Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi eski müdürünün yargılanmasına devam edildi
 30 Mayıs 2019 16:18
Yazdır
Boğazlıyan Şeker'in eski müdürüne FETÖ'den hapis istendi

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi eski müdürünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanık B.K. ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen tanıklar, önceki celse dinlenen bazı tanıkların husumetli oldukları sanık B.K'ye iftira attıklarını öne sürdü.

Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, örgütsel faaliyetlere katıldığı, kurum personelini örgüte müzahir Zaman gazetesine abone olmaya ve himmet vermeye zorladığı, FETÖ mensubu olmayanlara mobbing uyguladığı ve örgüt faaliyetlerine katılanlara iltimasta bulunduğu gerekçesiyle sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savcı, sanık beyanlarının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilerek verilecek cezada indirime gidilmesini talep etti.

B.K'nin avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep etmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK gençlerin hayatını kabusa çeviriyor
30 Mayıs 2019 16:09		 Mardin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
30 Mayıs 2019 16:07
Isparta'da aranan FETÖ hükümlüsü tutuklandı
30 Mayıs 2019 15:54		 Eski Askeri Yargıtay üyesi Çetin'e FETÖ'den beraat
30 Mayıs 2019 15:35
FETÖ'den yargılanan eski öğretim görevlisinin tutukluluğuna devam
30 Mayıs 2019 15:25		 Zırhlı Birlikler davasında 1 sanığa tahliye
30 Mayıs 2019 15:04
FETÖ'nün kadın yapılanma sorumlusuna 22,5 yıl hapis istendi
30 Mayıs 2019 14:44		 Eski Danıştay üyesine FETÖ'den hapis
30 Mayıs 2019 14:42
Adil Öksüz'ün kayınvalidesi hakim karşısına çıktı
30 Mayıs 2019 14:04		 30 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
30 Mayıs 2019 14:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:34 - Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tam metni16:28 - TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne destek16:27 - Personelini tokatlayan patron adli kontrolle serbest16:18 - Boğazlıyan Şeker'in eski müdürüne FETÖ'den hapis istendi16:15 - Sağlık ocağında doktor ve öğretmene saldırı davasında 2 tahliye16:12 - Yurt dışındaki FETÖ okullarından mezun olanlara denklik verilmeyecek16:09 - PKK gençlerin hayatını kabusa çeviriyor16:07 - Mardin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı15:54 - Isparta'da aranan FETÖ hükümlüsü tutuklandı15:52 - Avukatlık stajı için sınav şartı getiriliyor
15:37 - Ölüm Aysel öğretmeni okul yolunda yakaladı15:35 - Eski Askeri Yargıtay üyesi Çetin'e FETÖ'den beraat15:31 - Sanal icra dairesi uygulaması geliyor15:29 - Yargı Reformu Stratejisi ile infaz sistemi yeniden yapılandırılacak15:25 - FETÖ'den yargılanan eski öğretim görevlisinin tutukluluğuna devam15:23 - İhtisas gerektiren alanlarda özel mahkemeler kurulacak15:20 - Yeni yargı reformu stratejisiyle 2023 vizyonu belirlendi15:18 - BBP Başkanı Destici'den 'Pençe' operasyonu açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Komünist başkanın uygulamalarına tepkiler artıyor
Hukuk fakültelerine, ilk 100 binde olanlar girebilecek
Avukat, aynı etekle adliyeye gitti
Hakimini şikayet eden katip 'sanık' oldu!
İşte 9 maddelik yeni yargı paketi
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz karar
Bahçeli 50 başkanı Ankara'ya çağırdı
Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti
HDP'li belediyeden Türkçe'ye yasak
YÖK'ten lisansüstü eğitimde azami süre görüşü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yacine brahimi 1
Her yemeğe kaşar peynir koyma merakı 3
edho 2
ankara'da havanın nihayet ısınması 4
şikayetçisi olduğu davaya kendisi bakan hakim 3
kenny gabriel 1
bizim zamanımızda 1
ezcümle 4
şu an konuşamıyorum 3
abdullah avcı'nın beşiktaşla anlaşması 2
SON İLANLAR
TÜBİTAK UME Personel Alım İlanı
Tarım Kredi İzmir Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tokat Reşadiye SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Aksu Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın İl Özel idaresi Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Öğretmen Evi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam