Rüşvet alan orman muhafaza memurlarına suçüstü
|31 Mayıs 2019 15:33
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Edinilen bilgiye göre, Kozan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli İmamoğlu ilçesi bölge şefi E.I., tomruk ihalesini alan müteahhitten yüzde 10 komisyon istedi. Müteahhidin durumu savcılığa bildirmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı konuyu detaylı şekilde incelemeye aldı.
Müteahhit T.D.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma yaptı. Seri numaraları önceden alınan paralar müteahhit tarafından iddiaya göre, çarşı merkezinde orman muhafaza memuru E.K.'ye teslim edildi. Müteahhit T.D.'den paraları alan orman muhafaza memuru paraları direkt olarak orman işletmesine giderek şefin odasına götürdü ve miktarı belli olmayan paraları şef ve memur tarafından paylaştı. Daha sonra polis her iki şahsı da seri numaraları alınmış paralarla beraber suçüstü yaparak gözaltına aldı.
Paraları paylaşan şef ve memur ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldüler. Şikayetçi T.D.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda iki şahıs sorguya alındı. Yapılan işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.
Rüşvet olayına karıştığı iddia edilen şef ve orman muhafaza memurunun savcılık tarafından ifadeleri alınmaya başlandı.
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