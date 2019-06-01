FETÖ'den aranan eski emniyet amiri yakalandı
Elazığ'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunan zanlı yakalanarak tutuklandı
|01 Haziran 2019 16:13
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Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılıp 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan zanlı yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, iftira, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel hayatın gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanma suçlarından toplamda 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı ve emniyet amiri rütbesinde iken görevden ihraç olduğu tespit edilen kişiyi kent merkezinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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