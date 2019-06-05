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FETÖ şüphelilerini kaçırmaya çalışan 3 organizatör tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden tekneyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 17 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinin kaçışını organize ettiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı.
 05 Haziran 2019 05:44
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FETÖ şüphelilerini kaçırmaya çalışan 3 organizatör tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 1 Haziran'daki olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı organize ettiği iddiasıyla D.S'yi gözaltına aldı.

D.S. ile daha önce aynı iddiayla gözaltına alınan D.A. ve K.S, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14'e yükseldi.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.

Bu arada, güvenlik güçlerinin yakalanması için çalışma başlattığı E.D, Erzurum'da gözaltına alındı.

Ayvalık'a getirilen E.D'nin emniyetteki sorgulaması sürerken, bu şüphelinin yakın akrabası ve organizatör olduğu öne sürülen E.D'nin de yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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