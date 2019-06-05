Bayram ziyaretine gelen kaçak FETÖ'cü gözaltına alındı
FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, bayram ziyareti için geldiği Burdur'da yakalandı
|05 Haziran 2019 13:05
|Yazdır
Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği iddiasıyla 2017 yılından buyana hakkında yakalama kararı bulunan avukat Tarık A., bayram ziyareti için Burdur'da jandarma tarafından gözaltına alındı.
Tarık A., ifadesinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
05 Haziran 2019 08:59
|Ayvalık Polisi FETÖ'cülere ve organizatörlerine geçit vermedi
05 Haziran 2019 08:11
|Pençe operasyonuna Milletten tam destek
05 Haziran 2019 06:10
|FETÖ şüphelilerini kaçırmaya çalışan 3 organizatör tutuklandı
05 Haziran 2019 05:44
|Hatay'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
04 Haziran 2019 21:58
|Kaçarken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı
04 Haziran 2019 21:00
|Ev hapsinde öldürülen iş insanı olayında 6 kişi tutuklandı
04 Haziran 2019 07:51
|'Etkisiz hale getirilen 6 teröristten biri turuncu kategoride'
04 Haziran 2019 07:12
|Tunceli kırsalında çatışma: 1 asker şehit oldu
03 Haziran 2019 21:23
|Teröristlerin 6 odalı 500 metrelik mağarası imha edildi
03 Haziran 2019 19:21