Burdur'da FETÖ şüphelisi avukat yakalandı
Burdur'da, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan avukat tutuklandı.
|05 Haziran 2019 17:19
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında yakalama kararı olan avukat T.A'nın Bucak ilçesinin Karapınar köyünde bulunduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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