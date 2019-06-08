1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'den gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde askeri personelin "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı
 08 Haziran 2019 16:36
Yazdır
FETÖ'den gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, askeri personelin "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, askeri personelin "mahrem imamı" olduğu ileri sürülen meslekten ihraç edilmiş öğretmen Murat S.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
08 Haziran 2019 18:03		 Mağara'da kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi
08 Haziran 2019 16:05
'Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı'
08 Haziran 2019 12:12		 Diyarbakır'da bir PKK'lı terörist yakalandı
08 Haziran 2019 11:23
Bakanlık 'Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı
08 Haziran 2019 10:58		 Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
08 Haziran 2019 10:19
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
08 Haziran 2019 08:27		 Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
08 Haziran 2019 07:10
Firari FETÖ'cü yol kontrolünde yakalandı
07 Haziran 2019 17:13		 Milli Savunma Bakanlığı'dan 'Pençe Harekatı' açıklaması
07 Haziran 2019 16:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
MEB, bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyor
ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye gireceklere uyarılar
Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor
Yıldırım'ın, Uğur Dündar tercihine Dündar'dan cevap geldi
Valilik, 'it' diyen, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
İmam, dudağındaki beni aldırmak için girdiği ameliyatta öldü
Ordu VIP olayının görüntüleri ortaya çıktı
TANAP'tan tarih fışkırdı
ABD'den kritik S-400 adımı
Makas attı kazaya sebep oldu: 3'ü çocuk 4 ölü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kükürtlü sabun 1
kazım arslan 1
teslim olmak 6
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 4
Aramızda uçurumlar 1
berat albayrak'ın 2010-11 şampiyonu ts demesi 1
Bodrum'daki fiyatların cep yakıyor olması 4
Gülerek üzülen insan 2
Mansa musa 1
Türkiye Fransa maçı 2
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam