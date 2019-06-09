FETÖ Türkiye aleyhinde propagandaya devam ediyor

FETÖ'den bir çarpıtma bir algı operasyonu daha. MİT'in 2017 yılında Malezya'da yakalanıp Türkiye'ye getirdiği terör örgütünün önde gelen isimleri İsmet Özçelik ve Turgay Karaman'a ilişkin BM İnsan Hakları Komitesi'nin verdiği kararı çarpıtan FETÖ'cüler "BMKararı DerhalUygulanmalı" diye sosyal medyada kampanya başlatma çabasına girdiler. BM'nin verdiği kararda herhangi bir değerlendirme olmadığı halde, özellikle ByLock ile Bank Asya olayından tutuklu olan teröristlerin salıverilmesi gerektiği yalanıyla Türkiye aleyhinde propaganda yapıyorlar. Dışişleri Kaynaklarından alınan bilgiye göre BM İnsan Hakları Komitesi 28 Mayıs tarihinde Türkiye aleyhine başvuran İsmet Özçelik ve Turgay Karaman hakkında kararını açıkladı.

BM KABUL EDİLEMEZ BULDU

BM adı geçenlerin yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, tutulanların hakları ve adil yargılanma hakkı kapsamında ileri sürdükleri iddiaları kabul edilemez buldu. Komite, adı geçenlerin hemen hakim önüne çıkarılmadıkları, haklarındaki isnatlar bakımından derhal bilgilendirilmedikleri, tutukluluk hallerinin gözden geçirilmediği iddiaları bakımından özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği gibi bağlayıcı olmayan bir değerlendirmeye imza attı.

GİRİŞIMLERİ SONUÇSUZ KALDI

FETÖ'cüler bu kararın ardından "BMKararı DerhalUygulanmalı" diye sosyal medyada kampanya başlattı. FETÖ'cüler bu kararla birlikte özellikle ByLock ile Bank Asya olayından dolayı tutuklanan teröristlerin salıverilmesi gerektiğini iddia ettiler. BM'nin komite görüşünde, ByLock ve Bank Asya ile ilgili bir değerlendirme olmamasına rağmen Komite'nin ByLock ve Bank Asya'nın delil kabul edilemeyeceğine yönelik yalan ve gerçek dışı cümlelere yer verdiler. Hiçbir temeli olmayan tamamen dezenformasyon ve propaganda amaçlı olarak sosyal medyayı kullanan FETÖ'cülerin Türkiye aleyhinde algı operasyonu girişimleri sonuçsuz kaldı.