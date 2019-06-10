FETÖ'nün 'il eğitim danışmanı'nın eylemleri gerekçeli kararda

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ''il eğitim danışmanı'' olduğu gerekçesiyle yargılanıp 14 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilen eski öğretmen Muzaffer Özyurt hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın örgüte ait kurumlardaki tüm öğrencilerden sorumlu olduğu, örgütsel bağı güçlü kişileri askerlik ve polislik gibi mesleklere yönlendirdiği bildirildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Özyurt hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Sanık savunması ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi, hüküm gibi kısımların da yer aldığı 30 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi ve kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara yer verildi.

Darbe girişimi ve FETÖ/PDY ilişkisinin detaylı anlatıldığı kararda, sanıkla ilgili tek tek değerlendirmelerde bulunuldu.

Kararda, Özyurt'un örgütsel bağı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek, örgütsel sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla çeşitli talimatlar verdiği anlatıldı.

Özyurt'un örgüt içi tayine tabi tutularak 2015 yılında Trabzon'dan Adana'ya gönderildiği ve ''İbrahim'' kod adını aldığı belirtilen gerekçeli kararda, sanığın "Adana il eğitim danışmanı" sıfatıyla örgütsel toplantılar yaptığı, öğrencilerin örgüt içinde nasıl bir görev yapacağını bu toplantılarda kararlaştırdığı, il imamından sonra ikinci kişi olduğu ve il imamına bağlı olmaksızın inisiyatif alarak altındaki örgüt mensuplarına talimat verme yetkisinin olduğu aktarıldı.

Muzaffer Özyurt'un FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının teknik verilerle tespit edildiği belirtilen kararda, ByLock'taki kullanıcı adının "ismail6161", şifresinin "huve", kod adının da "İbrahim" olduğu ifade edildi.

- Örgütsel bağı güçlü kişiler asker veya polis yapıldı

Kararda, sanığın örgütün mahrem yapılanması olarak nitelendirilen askeri okullara gidecek kişileri seçme konusunda etkin rol aldığı bilgisine de yer verildi.

Sanığın, bu kişileri seçtikten sonra gittikleri okullarda da takibinin yapılması konusunda önemli görevler üstlendiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda itirafları yer alan A.Ç. de il eğitim danışmanının FETÖ'ye mensup tüm öğrencilerin eğitim faaliyetlerini ve mezun olduktan sonraki işe girişlerine kadar tüm süreci takip ettiğini anlattı.

Sanığın örgütsel bağı kuvvetlendirmek amacıyla toplantılar yaptığını belirten A.Ç, "Muzaffer Özyurt, talebe mesulleri ile toplantı yapıp onlara talimat vererek örgüte sadakatinden emin olunan öğrencileri askerlik ve polislik gibi önemli görevlere yönlendiriyordu. Ayrıca örgüte sempatisi olan veya evlere bir şekil gidip gelen öğrencilerin örgüte kazandırılması yönünde talimatlar verdiğini biliyorum." beyanında bulundu.

A.Ç, sanığın örgüt elebaşı Fethullah Gülen ile de görüştüğünü kaydederek, "Muzaffer, birçok sohbette örgüt elebaşı Fethullah Gülen'i ziyarete gittiğini söylüyordu. Örgüt elebaşıyla görüştüğünü belirterek oradan getirdiği kravat, çorap gibi hediye edilen bazı eşyayı motivasyon ve bağlılık amacıyla bizlere dağıtıyordu.'' ifadelerini kullandı.

Kararda, sanığın, örgüt üyelerine saklanmak için "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evi temin ettiği bilgisi de yer aldı.

Bu arada, Muzaffer Özyurt'a verilen cezada artırım uygulanmasının gerekçelerine de yer verilen kararda, sanığın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı kaydedildi.