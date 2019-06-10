1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ davasında 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanığın yargılanmasına devam edildi
 10 Haziran 2019 18:45
Yazdır
FETÖ davasında 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Ö.G, O.B, S.S.Ö, A.T.İ, A.T. ve O.B. ile avukatları katıldı.

Duruşmada sanık Ö.G'ye, hakkındaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı okunarak bu konudaki savunması soruldu.

Mahkemeye ulaşan belgeleri kabul etmediğini belirten sanık Ö.G, ''Ben ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında ismi geçen kişileri tanımıyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını belirterek, haklarında adli kontrol kararlarının kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada ayrı ayrı devamına karar verilmesi ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
210 sanıklı 'VIP dinleme' davasına devam edildi
10 Haziran 2019 20:27		 FETÖ ve PKK şüphelisi 5 kişi sınırda yakalandı
10 Haziran 2019 17:22
Niğde'de firari FETÖ zanlısı yakalandı
10 Haziran 2019 16:37		 FETÖ'nün sözde infaz koruma memurları imamına ceza
10 Haziran 2019 16:35
'FETÖ'nün SODES projelerindeki usulsüzlük' davasında tutukluluğa devam
10 Haziran 2019 16:05		 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı davasına yeniden başlandı
10 Haziran 2019 14:25
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
10 Haziran 2019 14:03		 1-10 Haziran 2019 tarihleri arasında FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
10 Haziran 2019 13:55
Bakan Gül, ABD'de yoğun FETÖ mesaisinde
10 Haziran 2019 13:10		 Terör örgütüne ait 26 mağara ve sığınak imha edildi
10 Haziran 2019 12:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu ve Yıldırım ortak yayının tarihi ve saati belli oldu
MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
Antalya'da tarlaya uçak düştü... 2 kişi hayatını kaybetti
Memur ve işçi izinlerini karşılaştırdık
Soylu, göçmenlere sınır dışı için 6 ay süre istedi
AK Parti tabanı hükumetten ne istiyor?
EPDK'dan 'elektriğe yüzde 34 zam' açıklaması
Parçalamak suretiyle 22/d'ye göre alım yapan amirin sorumluluğu
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya yorumu
İşte İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uçak ikaz küresi 1
tipsizşey 1
Aramızda uçurumlar 2
Birine güvendiğinde ona hayatını mahvetme şansını da verirsin 3
trafik lambası olmayan şehir 2
Türkiye Fransa maçı 5
emre belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatılması 8
Trader 1
Kirli beyaz kedi 2
Nomofobi 3
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Uludağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Altunhisar SYDV Personel Alım İlanı
Devrek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Gündoğmuş Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bartın İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam